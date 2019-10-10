رياضة | كارتيرون يتحدث لـ"الخليج 365 الرياضي" عن فخ الرجاء ومجموعة الأهلي السهلة

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر كارتيرون يتحدث لـ"الخليج 365 الرياضي" عن فخ الرجاء ومجموعة الأهلي السهلة والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

اعترف باتريس كارتيرون المدير الفني الفرنسي لفريق الرجاء المغربي بصعوبة المجموعة التي وقع فيها الفريق المغربي خلال قرعة دوري أبطال إفريقيا والتى تمت أمس بالقاهرة.

وقال باتريس كارتيرون لـ"الخليج 365 الرياضي": "القرعة أسفرت عن تواجد الرجاء في مجموعه صعبة جداً، وستكون كل المباريات صعبة جداً لأنها أمام فرق كبيرة ".

وعن مواجهة الترجي التونسي قال كارتيرون: "جميع المباريات ستكون صعبة جداً وليس مواجهة الترجي فقط كل الفرق المتواجدة في البطولة قوية الأن".

وأضاف كارتيرون: "أعتقد أنه من السهل للنادي الأهلي أن يحقق نتائج جيدة خلال المجموعو التى وقع بها بجانب النجم الساحلي والهلال وبلاتينيوم".

قرعة دوري أبطال إفريقيا

المجموعة الأولى: مازيمبي الكونغولي - الفائز من الزمالك وجينيراسيون فوت - زيسكو الزامبي - أول أغسطس الأنجولي.

المجموعة الثانية: الأهلي- النجم الساحلي التونسي - الهلال السوداني – بلاتينيوم ستارز الزيمبابوي.

المجموعة الثالثة: الوداد المغربي – صن داونز الجنوب إفريقي - اتحاد العاصمة الجزائري - بترو أتلتيكو الأنجولي.

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المجموعة الرابعة: الترجي التونسي - الرجاء المغربي - فيتا كلوب الكونغولي - شبيبة القبائل الجزائري.

تصنيف الأندية في دور المجموعات من دوري أبطال إفريقيا

المستوى الأول: ‏الترجي - مازيمبي - الوداد – الأهلي

المستوى الثاني: ‏النجم الساحلي – صن داونز - الزمالك - اتحاد العاصمة

المستوى الثالث: الرجاء - زيسكو - فيتا كلوب - الهلال

المستوى الرابع: أول أغسطس - بلاتينيوم ستارز - بترو أتليتكو - شبيبة القبائل