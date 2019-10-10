رياضة | فحص طبي لرباعي الأهلي

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يجري خالد محمود طبيب الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي اليوم فحصًا طبيًا على رباعي الفريق مروان محسن وعمرو السولية ومحمود متولي وكريم نيدفيد لتحديد بدء المرحلة الجديدة في برامجهم العلاجية والتأهيلية بعدما انتهاء فترة الراحة التي يحصل عليها الفريق ابتداء من غد الجمعة وتستمر إلى السبت المقبل.

ويطمئن طبيب الأهلي على حالة مروان محسن، الذي بدأ أمس تدريبات الجري الخفيف حول الملعب.

وعلى ضوء حالة نيدفيد، يتحدد موعد البدء في البرنامج التأهيلي داخل ملعب التتش، وهو ما ينطبق على حالة عمرو السولية، الذي تحسنت حالته بشكل كبير في الفترة الأخيرة.