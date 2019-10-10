رياضة | رينيه فايلر يستفسر عن إصابة عمرو السولية

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر رينيه فايلر يستفسر عن إصابة عمرو السولية والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

حرص رينيه فايلر المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي على عقد جلسة مع طبيب الفريق خالد محمود للاطمئنان على حالة عمرو السولية، لاعب خط الوسط ، الذي يخضع لبرنامج علاجي وتأهيلي للتعافي من الإصابة التي تعرض لها في الكاحل.

ويخضع السولية لجلسات تأهيلية داخل الجيم، على أن يبدأ مرحلة جديدة من برنامجه التأهيلي بعد خضوعه لفحص طبي جديد مساء اليوم قبل انطلاق مران الفريق للتعرف على نسبة شفائه، خاصة بعد زوال الورم حول منطقة القدم.

يذكر أن السولية تعرض لجزع في الرباط الخارجي للكاحل، خلال مشاركته في مباراة أسوان الأخيرة التي أقيمت على استاد أسوان قبل توقف مسابقة الدوري المصري.