رياضة | بول بوجبا على طريقة نيمار

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر بول بوجبا على طريقة نيمار والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

كشفت تقارير صحفية فرنسية عن خبر صادم لمانشستر يونايتد الإنجليزي بشأن لاعب وسطع الدولي الفرنسي بول بوجبا.

وذكرت صحيفة "ليكيب" الفرنسية أن النجم الفرنسي يعاني من الإصابة بكسر في أحد أصابع قدمه.

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وأضافت الصحيفة أن هذه الإصابة تعرض لها نيمار دا سيلفا لاعب باريس سان جيرمان في وقت سابق وأبعدته عن الملاعب مدة طويلة.

وتابعت الصحيفة أن اليونايتد يخشى من غياب بوجبا لفترة طويلة وعدم تواجده في المباريات عقب فترة التوقف الدولي.

وأشارت الصحيفة إلى أن مسئولي مانشستر يونايتد استبعدوا خيار العملية الجراحية وفضّلوا أن يتعافى اللاعب بشكل طبيعي.