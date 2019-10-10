رياضة | ماذا قال رينيه فايلر عن قرعة دوري أبطال إفريقيا ومواجهة الزمالك

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر ماذا قال رينيه فايلر عن قرعة دوري أبطال إفريقيا ومواجهة الزمالك والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

أكد رينيه فايلر المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي أن تركيز الفريق منصب حاليا على بطولة الدوري المصري خاصة أن الفريق مقبل على مباراة في غاية الأهمية أمام الزمالك يوم 19 أكتوبر الجاري ضمن مواجهات الجولة الرابعة في المسابقة المحلية.

وقال فايلر خلال جلساته مع اللاعبين والجهاز الفني المعاون إن التفكير في الملف الإفريقي سابق لأوانه في الوقت الراهن، ولابد من التركيز في بطولة الدوري والسير خطوة بخطوة وعدم الانشغال كثيرا بقرعة دوري أبطال إفريقيا.

وشدد مدرب الأهلي على أن لكل مرحلة تحدياتها واستعداداتها الخاصة، مشيرا إلى تقديره واحترامه لكافة المنافسين سواء محليا أو إفريقيا.

وكانت قرعة دور المجموعات بدوري أبطال إفريقيا والتي أقيمت أمس قد أسفرت عن وضع الأهلي في المجموعة الثانية والتي تضم أندية النجم الساحلي التونسي والهلال السوداني وبلاتينيوم بطل زيمبابوي.