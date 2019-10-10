رياضة | ظهور خاص لمؤمن زكريا في احتفالية الأهلي بدرع الدوري

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر ظهور خاص لمؤمن زكريا في احتفالية الأهلي بدرع الدوري والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

يحضر مؤمن زكريا نجم النادي الأهلى والكرة المصرية احتفالية تسلُم الفريق الأحمر لدرع الدوري العام، والمقرر اقامتها مساء اليوم الخميس، في حضور لفيف من رموز الرياضة المصرية والصحافة والإعلام، ويقام الحفل تحت شعار: "الأهلى لا يعرف المستحيل".

تشهد الاحتفالية تكريم مؤمن زكريا صانع ألعاب الفريق، كما سيتم عرض فيلم تسجيلي عن بطولة الدوري بالموسم الماضي، والتي نجح فيها الفريق الأحمر في الفوز بالدرع بعد ان كان بعيداً للغاية قبل نقطة النهاية بأسابيع قليلة.

وتعد شركة بريزنتيشن جماهير النادي الأهلي بإقامة حفل كبير يليق بحجم الإنجاز الذي حققه الفريق الأحمر، بعد الفوز ببطولة الدوري العام، عقب مجهود شاق، خاصة وان الفريق كان بعيد عن المنافسة حتى قبل انتهاء المسابقة بعددة أسابيع.

ويحضر مجلس ادارة النادي الأهلي الاحتفالية وكذلك لاعبي الفريق الأحمر وأسرهم بالإضافة للاعبي الأهلي المعارين والراحلين، والذين تواجدوا في قائمة الفريق بالموسم الماضي.