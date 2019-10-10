رياضة | استبعاد لاعب ليستر سيتي من معسكر إنجلترا

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر استبعاد لاعب ليستر سيتي من معسكر إنجلترا والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

قرر جاريث ساوثجيت المدير الفني لمنتخب إنجلترا استبعاد جيمس ماديسون لاعب فريق ليستر سيتي من معسكر المنتخب الإنجليزي الذي يستعد لمواجهة التشيك وبلغاريا في التصفيات المؤهلة ليورو 2020 بسبب المرض.

وكان المدرب الإنجليزي قد استدعى اللاعب الشاب صاحب الـ22 عامًا للتواجد في معسكر إنجلترا لمواجهتي التشيك وبلغاريا لكنه خرج منه بسبب مرضه.

وكان من المقرر أن يشارك ماديسون في أي مباراة سواء أمام التشيك أو بلغاريا ليخرج من المعسكر ويقرر جاريث ساوثجيت عدم استدعاء بديل له.

