رياضة | ريال مدريد يهرب من سيناريو "كيبا" في صفقته الجديدة

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر ريال مدريد يهرب من سيناريو "كيبا" في صفقته الجديدة والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

اقترب نادي ريال مدريد من التوقيع مع الدولي الدنماركي كريستيان إيريكسن لاعب وسط توتنهام الإنجليزي للانتقال إلى صفوفه في الميركانتو الشتوي المقبل.

وكشفت تقارير صحفية في إسبانيا عن أن ريال مدريد يعمل على دعم صفوف الفريق بلاعب وسط واقترب من ضم الدولي الدنماركي.

وبحسب ما ذكرته صحيفة "الماركا" فإن ريال مدريد سيقدم عرضًا إلى توتنهام هوتسبير الإنجليزي لضم اللاعب.

وأضافت الصحيفة أن ريال مدريد يحافظ على التزامه بتقوية الفريق في ميركاتو الشتاء. ولا يريد تكرار ما حدث مع كيبا مرة أخرى.

وأشارت الصحيفة إلى أن ريال مدريد يرى بأن المفاوضات ستكون سهلة مع توتنهام خاصة وأن الدولي الدنماركي ينتهي تعاقده مع النادي الإنجليزي في يونيو 2020.