رياضة | تقارير.. الكشف عن صفقة ريال مدريد الكبرى في يناير

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر تقارير.. الكشف عن صفقة ريال مدريد الكبرى في يناير والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

يسعى فلورنتينو بيريز رئيس نادي ريال مدريد، لتدعيم فريقه بعدد من اللاعبين المميزين في الفترة المقبلة.

وكشفت تقارير صحفية إسبانية، عن صفقة ريال مدريد القادمة في يناير، وهو الدنماركي كريستيان إيركسن نجم وسط فريق توتنهام هوتسبير الإنجليزي.

وأكدت صحيفتا " آس وماركا " الإسبانيتان، أن الريال يسعى بقوة لحسم صفقة إيركسن في يناير، خاصة وأن اللاعب رفض كل المحاولات لتجديد عقده مع الفريق الإنجليزي.

وينتهي عقد اللاعب مع توتنهام في الصيف المقبل، ولم يجدد اللاعب عقده حتى الآن، ولذلك فإن ريال مدريد سيتحرك للتعاقد معه في يناير المقبل