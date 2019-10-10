رياضة | الأهلي يجهز بديل عمرو السولية أمام الزمالك

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر الأهلي يجهز بديل عمرو السولية أمام الزمالك والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

بدأ السويسري رينيه فايلر المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، تجهيز بديل محتمل لعمرو السولية لاعب وسط الفريق للمباراة المقبلة أمام الزمالك، خوفًا من إمكانية عدم لحاقه باللقاء، بسبب الإصابة.

ويعاني السولية من الإصابة بجزع في الرباط الخارجي للقدم تعرض لها في المباراة الماضية أمام أسوان والتي حسمها الفريق الأحمر برباعية نظيفة، حيث خرج في الدقيقة 80، وحل زميله وليد أزارو بديلًا له.

ويتابع المدرب السويسري حالة السولية مع خالد محمود طبيب الفريق الأحمر للوقوف على تطورات إصابته والبرنامج التأهيلي الذي يؤديه للتعافي من الإصابة.

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ويخشى فايلر من إمكانية عدم لحاق السولية بمباراة الزمالك لعدما اكتمال التعافي من الإصابة، لذلك بدأ تجهيز البديل لتعويضه في حالة الغياب عن القمة.

ويواجه الأهلي غريمه الزمالك يوم 19 من أكتوبر الجاري في قمة مباريات الجولة الرابعة من مسابقة الدوري الممتاز.

ويحتل الأهلي صدارة الدوري برصيد 9 نقاط جمعهم من الفوز في 3 مباريات متتالية على سموحة والإنتاج الحربي وأسوان.