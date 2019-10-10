رياضة | صيد المحلة يستضيف سمنود في إفتتاح مبارياته بالقسم الثالث

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر صيد المحلة يستضيف سمنود في إفتتاح مبارياته بالقسم الثالث والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

يحل فريق سمنود بقيادة مصطفي أبو إسماعيل ضيفا علي صيد المحلة الذي يقوده طارق السعيد فنيا، ضمن منافسات الجولة الأولي للمجموعة الثامنة من دوري القسم الثالث، يوم السبت الموافق 12/10/2019 في الثالثة عصرا علي ملعب غزل المحلة الفرعي.

وتضم المجموعة 14 فريقا وهم "سبورتنج كاسل، وبلطيم، ومطوبس، واتحاد بسيون، وصيد المحلة، وسمنود، ودسوق، والزعفران، وسيدي سالم، والحامول، وكفر الشيخ، وعثماسون، ومركز شباب الحنفي، وشباس الشهداء"، ويرصد الخليج 365 الرياضي قائمة فريقي الصيد وسمنود، استعدادا للموسم الجديد.

* قائمة سمنود

محمد نعامة، وأحمد مصطفي، وعادل عبد المقصود وابراهيم كشري، ومحمود لوكا، محمد ديدا، وحسن الحطاب، والسعيد فتوح، وعلي عبدالمنعم، واحمد عسقلاني، ورمضان الزيات، واسلام صابر، وعلاء البنا، ومحمد صبري، وسعد جمال، ومحمد حسن، وائل حجو، وحسين ابراهيم، وكريم مسعد، ورامي نصحي، واحمد كعبورة، وصطفي مسعد، وشريف إيفا

احمد هشام، ومهران مجاهد، وابراهيم الرفاعي، وأيمن جمال، واحمد عبدالوهاب، ومحمد عتمان، ومحمد الحلو، وأحمد عماد، ويحيي نوارة.

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- الجهاز الفني

مصطفي ابو إسماعيل مديرا فنيا

ياسر ابراهيم مدربا

حمادة التواب مدربا

محمود البلعوطي مدرب حراس

- الجهاز الطبي

محمد السعيد

محمد الدرسي

عمر احمد

-المدير الإداري

عبدالله الاشرم

- المشرف العام

حسام غنيمة رئيس مجلس الادارة

* قائمة صيد المحلة

أحمد قاسم، ومحمد رضا، وإسلام الحاوي، وعبد العزيز مصطفي، وبسام الحسيني، وإبراهيم عبد الوهاب، ومؤمن نصري، وأحمد ماهر، وأمين هلال، ونادرطه درويش، وباسم الطيب، وعبدالرحمن عوف، ورضا خليف، وعبدالرحمن محمد، وأحمد صقر، وعمر طارق، ومحمد رجب ميشو، ومصطفى السيد، وإسلام محمد، وإسلام السعيد، وأحمد رسمي، ومحمد علي، وإسلام الجندي، وباسم الشعار، ومحمود الحوت، ومحمد الدسوقي، ومحمود السعيد، وفيكتور.

وكان الفريق قد خاض 12 مباراة ودية إستعدادا لبد المسابقة حيث إلتقي مع مركز شباب سمنود وفاز بهدفين دون رد وعلى م ش زفتي بأربعة أهداف مقابل هدف وعلى كهرباء طلخا بهدفين مقابل هدف وبنفس النتيجة على بلطيم وتلقي هزيمة من المقاولون العرب بهدف نظيف وفاز على السنبلاوين بثلاثية نظيفة وتعادل مع غزل المحلة والأمير بنفس النتيجة بهدف لكل فريق وتعادل مع شيكو والزعفران بهدفين لكل فريق.

وكان قد قرر مجلس إدارة صيد المحلة برئاسة محمد الحليبي تعيين طارق السعيد مديرا فنيا، ويعاونه رجب الدمياطي مدرب عام، وهاني شويحة مدرب، وصلاح الشيوي مدرب حراس المرمى، وليد عبد العزيز مدير شئون لاعبين، محمد فوزي مدرب أحمال، ومحمود التلت إصابات ملاعب.

