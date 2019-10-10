رياضة | آخر استعدادات مياه الدقهلية للقسم الثالث

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر آخر استعدادات مياه الدقهلية للقسم الثالث والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

يستعد فريق مياه الدقهلية أحد فرق محافظة الدقهلية للمشاركة بالموسم الجديد بالقسم الثالث بقائمة مكونة من 24 لاعبا تم قيدهم بالقائمة النهائية للفريق.

وتم قيد 9 لاعبين بالقائمة الأولى بالفريق بينما تم إضافة 15لاعبا جديدا تم التعاقد معهم ليكتمل قوام الفريق والذى يفتتح مشاركته بالقسم الثالث السبت المقبل حيث يلاقى نبروه خارج ملعبه.

وتم الاستقرار من قبل مجلس إدارة النادى برئاسة حسين حمدى على إيهاب غنيم لقيادة الفريق فنيا بالموسم الجديد ويعاونه محمد شهدى مدرب عام وأحمد أبوزيد مدربا ومحمود عبدالفتاح مدربا لحراس المرمى و نادر عبدالله مديرا إداريا وعصام نبيل أخصائى علاج طبيعى.

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وجاءت قائمة الفريق النهائية على النحو التالى:

سامى محمد, وأحمد عبدالعزيز, وعلى الصياد, وناجح عبدالغنى, ومصطفى المكاوى, وبهجات ثروت, وعبدالله عبدالقادر, وعبدالرحمن رؤوف, وعبدالغفار العشرى, ومصطفى محمود, وعبدالرحمن جمال"سمانه", ومحمد عبدالله, وسيد موسى, وأحمد إبراهيم"كبشه", وإسلام محفوظ, ويوسف حموده"الكاشورى", وأدهم عبدالله, ومحمود حسنى, ومحمود أحمد"دعبسه", وأحمد عبدالمنعم "نوسه", وعاطف عبدالحافظ, وسامح نجاح, ومحمد المتولى, وأحمدالسيد.

وإستعد الفريق للموسم الجديد بالعديد من الوديات التى خاضها حيث تغلب على بطره 3-1 ثم تعادل مع الأمير بهدف لمثله ثم الفوز على كهرباء طلخا والفوز 3-1 ثم الفوز على سمنود 2-1 والفوز على صيد المحله 1-0 والفوز على شبان بدواى 3-2 والتعادل بهدف لمثله أمام ميجاسبورت والهزيمة امام دمياط 1-2.

وكان الفريق قد أقام معسكره الإستعدادى للموسم الجديد بمدية جمصه الساحلية واستمر لمدة أسبوع.