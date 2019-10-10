رياضة | بعثة اتحاد الإعاقات الذهنية تطير إلي أستراليا للمشاركة في بطولة العالم

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر بعثة اتحاد الإعاقات الذهنية تطير إلي أستراليا للمشاركة في بطولة العالم والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

غادرت صباح اليوم، بعثة الاتحاد المصري للإعاقات الذهنية، متوجهة إلي مدينة بريسبين الأسترالية، للمشاركة في بطولة العالم المقرر إقامتها في الفترة من ١٢ إلي ١٧ أكتوبر الجاري.

ويرأس البعثة، الدكتور أشرف العجيلي نائب رئيس الاتحاد، وتضم ٣٣ فرد هم الكاتبة الصحفية أماني ضرغام وممدوح أحمد محمود، أعضاء مجلس إدارة الاتحاد، ودكتور شريف برنس أخصائي علاج طبيعي وإصابات رياضية، ومنتخبات السباحة وألعاب القوي والتنس الأرضي وتنس الطاولة.

ويضم منتخب السباحة: أعضاء الجهاز الفني، الكابتن أحمد عبدالمجيد والكابتن شروق مدكور مدرب، واللاعبون "مريم طارق، لبني مصطفي، فاطمه الصاوي، محمود عبدالباري، محمد محمد عيد، مؤمن أحمد عبدالرحمن"

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ومنتخب ألعاب القوي:أعضاء الجهاز الفني، الكابتن إسلام قنديل، والكابتن أسماء خليفه، واللاعبون "نيرمين هاني، عمر علاء الدسوقي، أفنان صالح، علي عبدالله إبراهيم، ياسمين عبدالمنعم حامد، عبدالرحمن حسام".

ومنتخب التنس الأرضي:أعضاء الجهاز الفني، الدكتور محمد عبدالستار، واللاعبون "أحمد تامر جويلي، إبراهيم الخولي"، ومنتخب تنس الطاولة: أعضاء الجهاز الفني، كابتن تامر خطاب وكابتن محمود عطية، وعواطف حسين مشرفة، واللاعبون "عبدالرحمن محمود بهجت، فاطمه عبدالفتاح، محمد محمود أحمد، أمل فؤاد، مروان عماد، نورهان عاطف".

وكانت المهندسة أمل مبدي عضو الاتحاد الدولي ورئيس الاتحاد المصري، قد غادرت القاهرة أمس الأول إلى أستراليا، لحضور اجتماعات الاتحاد الدولي المقامة علي هامش البطولة.