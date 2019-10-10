شكرا لقرائتكم خبر عن لعنة الإصابات تطرد مدافع برشلونة من الفريق والان مع التفاصيل

يعيش النجم الفرنسي صامويل أومتيتي مدافع برشلونة فترة عصيبة داخل صفوف البرسا، وذلك بعدما تعرض لإصابة عضلية خلال الموسم الماضي ليبتعد عن التشكيل الأساسي للفريق.

وأشارت صحيفة موندو ديبورتيفو الإسبانية، أن صامويل أومتيتي مدافع برشلونة قد رحل عن برشلونة منذ الجولة السابعة بالموسم الماضي 2018/2019 .

وأضافت الصحيفة الإسبانية، أن أومتيتي شارك مع برشلونة في 15 مباراة فقط من أصل 70 خاضها العملاق الكتالوني خلال الموسم الماضي وبداية الموسم الحالي .

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وتابعت الصحيفة المقربة من برشلونة، أن أومتيتي غاب بداعي الإصابة في 34 مباراة، وتعرض للإيقاف في مباراة وحيدة، وحل على دكة البدلاء في 20 مباراة .

برشلونة يقسو على إشبيلية ويطارد ريال مدريد

وكان برشلونة قد تفوق على نظيره إشبيلية بأربعة أهداف دون رد، في المباراة التي أقيمت على ملعب كامب نو، في إطار الجولة الثامنة من الليجا، ليلاحق ريال مدريد في صراع تصدر جدول ترتيب البطولة .

حيث وصل البرسا إلى النقطة 16 محتلًا وصافة الترتيب، بفارق نقطتين فقط عن غريمه التاريخي ريال مدريد المتصدر برصيد 18 نقطة .