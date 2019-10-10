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إيمري تشان يُبدي عدم سعادتة في يوفنتوس

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تحدث الألماني إيمري تشان لاعب خط وسط نادي يوفنتوس الإيطالي، عن عدم سعادتة في الفريق الإيطالي.

سبب عدم سعادتة إيمري في ليوفي

حيث أكد أنه غير سعيد لأنه لا يشارك في المباريات بشكل أساسي تحت قيادة المدرب الجديد ماوريسيو ساري، كما أنه استبعده من قائمة الفريق لبطولة ، ولم يشارك سوى في مباراتين فقط هذا الموسم.

تشان يشارك في مباراة ألمانيا والأرجنتين

ورغم استبعاد اللاعب بشكل مستمر من حسابات المدرب ماوريسيو ساري، إلا أنه انضم لمنتخب ألمانيا في معسكر أكتوبر الجاري، وخاض أمس مواجهة الأرجنتين الودية التي جمعت بين المنتخبين، وانتهت بالتعادل الإيجابي بهدفين لكل فريق.

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وتحدث إيمري بعد المباراة في  تصريحات نقلتها صحيفة " إيكو" الإنجليزية:"أنا لست سعيدًا في يوفنتوس الآن، لأنني لا ألعب كثيرًا، خاصة وأنني لعبت في الموسم الماضي العديد من المباريات، وتحديدًا المباريات المهمة ليوفنتوس".

إيمري يواجه ساري بعد فترة التوقف الدولي

وواصل تشان: "لم تتح لي الفرصة هذا الموسم بالشكل المطلوب، لكنني الآن أعتقد أنه عندما أعود إلى النادي، سوف أتحدث مع الجهاز الفني للحصول على فرص".

تشان يوجه التحية ليواكيم لوف

واختتم اللاعب الألماني تصريحاتة قائلا: "أنا ممتن ليواكيم لوف، لأنني لم ألعب كثيرًا في النادي، ومع ذلك دعاني وشاركت مع المنتخب، كنت سعيدًا جدًا للعب تحت قيادته".

يذكر أن أنضم إلى البيانكونيري قادماً من ليفربول في صيف 2018، في صفقة مجانية، بعد إنتهاء عقد اللاعب مع الريدز.

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