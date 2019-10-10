شكرا لقرائتكم خبر عن تعرف على منافسي الأهلي بدور المجموعات بدوري أبطال إفريقيا والان مع التفاصيل

أقيمت مساء أمس الأربعاء قرعة دور المجموعات لبطولة دوري أبطال إفريقيا، في إحدى فنادق مدينة السادس من أكتوبر بالقاهرة، وقد أسفرت القرعة عن مجموعة نارية للنادي الأهلي.

مجموعة المارد الأحمر في بطولة إفريقيا

ووقع النادي الأهلي في المجموعة الثانية بدور المجموعات في دوري أبطال إفريقيا بجانب كلاً من النجم الساحلي التونسي والهلال السوداني وبلاتينيوم الزيمبابوي.

مواعيد مباريات المارد الأحمر في إفريقيا

ويفتتح المارد الأحمر مبارياته بمواجهة النجم الساحلي في تونس أحد أيام 29 و 30 نوفمبر، بينما يختتم المجموعة باللعب ضد الهلال في السودان، أحد أيام 6 و 7 مارس.

الهلال السوداني

عاد الهلال السوداني من جديد إلى بطولة دوري أبطال إفريقيا، بعد غياب دام لأربعة سنوات، مر من خلالها الفريق وجماهيره بتراجع كبير على مستوى المنافسة على البطولات على الصعيد المحلي والقاري.

الهلال يتخطى عقبة إنيمبا النيجيري

وكان الهلال السوداني قد صعد لدور المجموعات لبطولة دوري أبطال إفريقيا، بعد تخطي عقبة إنيمبا النيجيري في دور الـ32 من البطولة بهدف نظيف في مجموع مبارتي الذهاب والعودة.

إنجازات الهلال في القارة السمراء

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ووصل الهلال السوداني للمربع الذهبي أربعة مرات في الأعوام 2007 و2009 و 2011 و 2015، وتعد هذه الفترات فترات ذهبية للمشجع الهلالي، حيث تمكن الفريق من الوصول للدور نصف النهائي من البطولة في الأربع مناسبات.

النجم الساحلي

يعد فريق النجم الساحلي، ثالث أكثر فرق الدوري التونسي تحقيقاً لبطولة الدوري المحلي، حيث وضع الفريق مؤخرا إسمه بين كبار الفرق في تونس، ويعد منافساً قوياً في الأعوام السابقة.

النجم الساحلي بطل إفريقيا على حساب الأهلي

توج النجم الساحلي ببطولة إفريقيا مرة واحدة عام 2007، وكان الأهلي هو طرف في المباراة النهائية، وانتهت المباراة بتتويج النجم بالبطولة الأغلى، وكان وصيف البطولة في عام 2005 بعد الهزيمة من الأهلي في المباراة النهائية.

هزيمة قاسية لبطل تونس

وكانت أخر مواجهة جمعت بين الفريقين في نصف نهائي البطولة عام 2017، والتي انتهت لصالح المارد الأحمر بستة أهداف مقابل هدفين.

بلاتينيوم الزيمبابوي

يستعد فريق بلاتينيوم الزيمبابوي للظهور الثاني في دور المجموعات لدوري أبطال إفريقيا في تاريخه.

حيث تأسس الفريق عام 1995 وكان اسمه آنذاك "ميموزا"، وحصل على لقب الدوري في العام الماضي، وخاض سلسلة متميزة طوال الموسم، في ظل عدم الهزيمة سوى في أربع مرات، وحصد لقب الدوري بفارق 13 نقطة عن أقرب ملاحقيه.

منافسات ومباريات قوية سنشاهدها في هذه المجموعة، ستثمر عن بطل ووصيف للتأهل والاستمرار في الأدوار القادمة، فهل تبتسم الأميرة السوداء للمارد الأحمر؟.