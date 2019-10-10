شكرا لقرائتكم خبر عن صورة محمد صلاح على غلاف «التايم» تزين متحف «فيفا» والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - أعلن الاتحاد الدولى لكرة القدم «فيفا» أن النجم المصرى محمد صلاح المحترف في صفوف ليفربول الإنجليزى، سيكون جزءا من معرض «كرة القدم والعالم العربي» الذي يستضيفه متحف فيفا، حتى 5 يناير المقبل، بمدرينة ريورخ بسويسرا.

وكتب الحساب الرسمي لـ«فيفا» عبر موقع التواصل الاجتماعي «تويتر»: «محمد صلاح جزء من معرض (كرة القدم والعالم العربي) الذي يستضيفه متحف FIFA بزيوريخ حتى 5 يناير 2020، المعرض يسلط الضوء على التاريخ المذهل وثقافة كرة القدم في العالم العربي».

وشارك حساب «فيفا» تغريدة للحساب الرسمي للمتحف يعرض بها صورة غلاف مجلة «التايم» الأمريكية التي تصدرها محمد صلاح ضمن أكثر 100 شخصية مؤثرة في العالم، تحت تعليق: «مو صلاح هو إنسان أفضل من أنه لاعب كرة قدم. وهو واحد من أفضل لاعبي كرة القدم في العالم، وجود محمد صلاح في قائمة TIME 100 جزءًا أساسيًا من معرض imarabe، حيث إنه يسحب كرة القدم العربية إلى دائرة الضوء».