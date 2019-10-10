شكرا لقرائتكم خبر عن مرتضى منصور يفتح النار على محمد صلاح: «حلقت شعر صدرك ومتحملينك» (فيديو) والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - شن مرتضى منصور رئيس مجلس إدارة نادي الزمالك، هجومًا ناريًا، على النجم المصري محمد صلاح لاعب ليفربول الإنجليزي، بعد التقاطه صورًا مع باسم يوسف، الذي ظهر معه اللاعب خلال تواجدهما في دبي في احتفالية مجلة «جي كيو الشرق الأوسط» والتي حصل خلالها على جائزة «رجل العام».

وقال مرتضى منصور، في مداخلة تليفونية مع برنامج «الزمالك اليوم»: «محمد صلاح نسي نفسه، ونسي مين السبب ورا شهرته.. احنا اللي عملناك يا صلاح.. الشعب المصري هو اللي عملك».

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وأضاف: «رايح تتصور مع باسم يوسف ليه؟ اللي أهان بلدك، وأبوتريكة الإرهابي، مصر هي اللي أدتلك الشعبية مش ليفربول ولا روما قبلها ولا نسيت نفسك؟».

وتابع: «صلاح بيتصرف غلط في الفترة الأخيرة.. والكل متضايق منه ومن طلباته اللي عايز يتميز بها عن زملاءه في المنتخب، يا صلاح انت تخسر شعبيتك يومًا بعد الآخر، واتحاد الكرة هو الذي تسبب في غرورك».

واختتم: «في حاجة غلط في تصرفات صلاح.. طرد أهل بلده لما كانوا بيسلموا عليه في صلاة العيد.. وحلق شعر صدره وبيلعب يوجا.. احنا متحملينك لكن إلا باسم يوسف وأبوتريكة.. أوعى تخسر الناس».