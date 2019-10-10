شكرا لقرائتكم خبر عن انضمام عصام مرعي إلى الجهاز الفني لنادي الزمالك والان نبدء بالتفاصيل
أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - أعلن مرتضى منصور، رئيس مجلس إدارة نادي الزمالك، انضمام عصام مرعي، إلى الجهاز المعاون للصربي ميتشو، المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بالنادي.
وشدد رئيس نادي الزمالك على أن تواجد «مرعي» جاء بعد الحصول على موافقة ميتشو واستطلاع رأيه قبل توليه المهمة.
وكشف مرتضى منصور أن أيمن عبدالعزيز، المدرب المساعد السابق لميتشو، رحل لتولي منصب بقطاع الناشئين بالنادي.
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