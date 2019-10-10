شكرا لقرائتكم فايلر: لا نفكر فى الملف الأفريقى.. مباراة الزمالك الأهم حاليا... ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل كشف رينيه فايلر المدير الفنى للأهلى، أن تركيز الفريق منصب حاليا على بطولة الدورى الممتاز، خاصة أن الفريق مقبل على مباراة فى غاية الأهمية أمام الزمالك يوم 19 أكتوبر الجارى ضمن مواجهات الجولة الرابعة فى بطولة الدورى العام.

وأكد فايلر خلال جلساته مع اللاعبين والجهاز الفنى المعاون، إن التفكير فى الملف الأفريقى سابق لأوانه فى الوقت الراهن، ولابد من التركيز فى بطولة الدورى والسير خطوة بخطوة وعدم الانشغال كثيرا بقرعة دورى أبطال إفريقيا .

وأوضح المدير الفنى أن لكل مرحلة تحدياتها واستعداداتها الخاصة، مشيرا إلى تقديره واحترامه لكافة المنافسين سواء محليا أو إفريقيا، وكانت قرعة دور المجموعات بدورى أبطال إفريقيا والتى أقيمت أمس قد أسفرت عن وضع الأهلى فى المجموعة الثانية والتى تضم أندية النجم الساحلى التونسى والهلال السودانى وبلاتينيوم بطل زيمبابوي.