المنتخب يؤجل تعديل عقود ثلاثى الزمالك الدولي...

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جدة - عمرو شويل تسبب المنتخب الوطني، فى تأجيل ملف تعديل عقود ثلاثى الزمالك الدولي طارق حامد ومحمود علاء وعبد الله جمعة، لتواجد اللاعبين فى صفوف معسكر الفراعنة، استعدادا لخوض مباراة ودية أمام بتسوانا. ويستعد المنتخب الوطني لمواجهة بتسوانا وديا، يوم الاثنين المقبل، باستاد القاهرة الدولي فى إطار استعدادات الفراعنة لتصفيات أمم أفريقيا 2021 بالكاميرون. ولم يتمكن مسئولي الزمالك من الاجتماع مع الثلاثي الدولي محمود علاء وطارق حامد وعبد الله جمعة لتواجدهم مع المنتخب الأول مما أدى لتأجيل جلسة حسم ملف تعديل العقود. وأعلن مرتضي منصور رئيس نادي الزمالك فى وقت سابق تعديل عقود عدد من لاعبي الفريق الأول وهم محمود عبد الرحيم جنش ومحمد عبد الغني ومحمود علاء وطارق حامد وعبد الله جمعة .

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