شكرا لقرائتكم كهربا يتنازل عن نصف طلباته لتفعيل انتقاله للأهلي... ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل يبدو أن وجهة محمود عبد المنعم كهربا جناح أفيس البرتغالى أصبحت واضحة، بعد الجلسة التي عقدها اللاعب مع مسئول أهلاوي رفيع المستوى على مدار يومي أمس الأربعاء وأول أمس الثلاثاء.

​كهربا يتنازل من أجل قميص الاهلى





مسئولو الأهلى نجحوا فى الاتفاق مع كهربا وحصلوا على توقيع مبدئي للاعب، بعد الاستقرار على جميع الأمور المتعلقة بالصفقة والتي شهدت خلافاً كبيراً فى بداية المفاوضات، وعلم الخليج 365 أن كهربا وافق على تقليل طلباته المادية بواقع النصف تقريباً، حيث طلب كهربا فى بداية المفاوضات الحصول على 20 مليون جنيه سنوياً قبل أن يتم الاتفاق معه على تقاضي ما يقارب الـ10 ملايين جنيه سنوياً ويتحمل اللاعب قيمة الضرائب.

​كهربا يوقع 4 مواسم





ووقع كهربا للأهلى على عقد مدته 4 مواسم ونصف بداية من يناير المقبل، وهو التعاقد الذي سيتم تفعيله بعد دفع الأهلى لقيمة الشرط الجزائي فى عقد اللاعب مع النادي البرتغالي والذي تقدر قيمته بـ5 ملايين جنيه.

كهربا وموقفه القانونى





وكلّف مسئولو الأهلي الشئون القانونية بالنادي كما استعان بخبير لوائح دولي للتأكد من قانونية وقوة موقف النادي في هذه الصفقة، خاصة أن نادي الزمالك هدد بتصعيد الموقف حال انتقال اللاعب للفريق الأحمر، لذا يتطلع مسئولو الأخير لتأمين موقفهم في هذه الصفقة.