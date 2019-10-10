الزمالك يتراجع ويوافق على إقامة مباراة القمة فى موعدها.. وتغيير في جهاز الفارس الأبيض قبل المباراة.. وميتشو يحدد ثنائي الدفاع وموعد عودة السوليه

الموجز

تراجع مسئولو نادى الزمالك، عن طلب تأجيل مباراة القمة أمام الأهلى المقرر لها يوم 19 أكتوبر الجارى، ضمن منافسات الجولة الرابعة من عمر مسابقة الدورى الممتاز.

مباراة القمة في موعدها

وتلقى مسئولو الزمالك اتصالات من نظرائهم باتحاد الكرة، تؤكد على ضرورة إقامة مباراة القمة فى موعدها، دون تأجيل، من أجل الحفاظ على نظام جدول الدورى، خاصة وأن مواجهة جينيراسيون فوت بطل السنغال لن تتعارض مع موعد مواجهة الأهلى، ليرحب مسئولو القلعة البيضاء بمواجهة الأهلى فى الموعد المحدد له.

ملعب المباراة

كان مجلس إدارة الزمالك طلب تأجيل مباراة القمة أمام الأهلي، بسبب قرار الاتحاد الأفريقى لكرة القدم "كاف" بخصوص إقامة مباراة الأبيض أمام جينيراسيون فوت السنغالي فى إياب دور الـ32 لدوري أبطال أفريقيا يوم 24 أكتوبر، بينما لم يتحدد ملعب المباراة حتى الأن.

ثنائي خط الدفاع

أستقر الجهاز الفني لنادي الزمالك، بقيادة الصربي ميتشو على ثنائي خط الدفاع خلال مباراة القمة أمام الثنائي الأهلي، المقرر لها يوم 19 أكتوبر الجاري ضمن الجولة الرابعة لمسابقة الدوري المصري الممتاز.

جاهزية محمد عبدالغني

وشهدت الساعات الماضية، تأكد الجهاز الفني للزمالك، من جاهزية محمد عبد الغني مدافع الفريق للحاق بمباراة الأهلي بعدما شهدت الساعات الماضية تجدد إصابة اللاعب خلال مباراة مصر المقاصة في الجولة الثانية لمسابقة الدوري، ليغيب عن لقاء نادي مصر الأخير في الأسبوع الثالث للمسابقة.

ثنائي خط الفاع

وينوي الصربي ميتشو الاعتماد على الثنائي محمود علاء ومحمد عبد الغني فى قيادة خط دفاع الزمالك أمام الأهلي، فى القمة المرتقبة بعد أيام قليلة، فى ظل قناعة المدير الفني بالإمكانيات الفنية للاعبان وظهورهما بشكل مميز فى الفترة الأخيرة

وانتظم محمد عبد الغني في تدريبات الزمالك الأخيرة خلال الساعات الماضية، ليؤكد جاهزيته للمشاركة في مباراة الأهلي بجانب زميله محمود علاء.

إعادة مباراة جينيراسيون فوت السنغالي

وتشهد مباراة الأهلي والزمالك فى الدوري أزمة بالوقت الحالي لرغبة النادي الأبيض فى تأجيل المباراة عقب قرار الاتحاد الأفريقى لكرة القدم "كاف" بإعادة مباراة جينيراسيون فوت السنغالي فى إياب دور الـ32 لمسابقة دوري أبطال أفريقيا لتقام يوم 24 أكتوبر ويتمسك النادي الأبيض بتأجيل القمة لحين مواجهة بطل السنغال وهو ما يرفضه النادي الأهلي.

رفض نهائي

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وأعلن اتحاد الكرة رفضه النهائي لتأجيل مباراة القمة، مؤكدا إقامة اللقاء فى الموعد المحدد دون تأجيل لوجود فترة 4 أيام بين مباراة الزمالك أمام الأهلي وبطل السنغال فى دور الـ32 لدوري أبطال افريقيا، وشدد مسئولو الجبلاية، على أن تأجيل مباراة القمة يهدد انتظام مسابقة الدوري المصري بالكامل و يفتح الباب بعد ذلك لمطالبة أي فريق أخر بتأجيل مبارياته سواء فى الدوري أو كأس مصر، مؤكداً أن القمة فى موعدها .

انضمام عصام مرعي

أعلن مرتضى منصور رئيس مجلس إدارة نادي الزمالك، انضمام عصام مرعي للجهاز الفني لفريق الكرة من أجل تولي منصب المدرب العام.

رئيس الزمالك قال في تصريحات عبر شاشة "الحدث اليوم" في الساعات الأولى من صباح الخميس، إن مرعي لا يعرف حتى الآن بمهمة تكليفه.

موافقة المدرب الصربي

وكشف رئيس القلعة البيضاء أن انضمام مرعي جاء بعد موافقة المدرب الصربي ميتشو ليكون بدلاً من أيمن عبد العزيز المدرب المساعد بالجهاز الفني الحالي.

ومن المقرر أن ينضم مرعي للجهاز الفني بداية من اليوم على أن يظهر في التدريبات مساءً استعدادًا لمباراة القمة أمام الأهلي.

وشهدت الفترة الماضية رغبة من جانب إدارة القلعة البيضاء على إجراء تغيير في الجهاز الفني للزمالك والذي يقوده ميتشو بعد التعادل أمام نادي مصر.

نادي مصر

وفقد الزمالك مساء الأحد الماضي نقطتين في مشواره بمسابقة الدوري بعدما فرض عليه الصاعد حديثًا نادي مصر التعادل بهدف لكل جانب في مباراة أقيمت على ملعب "السلام".

الزمالك أصبح متساويًا في النقاط مع بيراميدز والمقاولون العرب برصيد سبع نقاط، وبفارق نقطيتن عن الأهلي متصدر الترتيب بالعلامة الكاملة.

ويستعد الزمالك حاليًا من أجل ملاقاة غريمه التقليدي الأهلي يوم 19 من الشهر الجاري في قمة مباريات الأسبوع الرابع بمسابقة الدوري.

موعد عودة السوليه

وأعلن سيد عبد الحفيظ مدير الكرة بالنادي الأهلي، موعد عودة عمرو السولية لاعب وسط الفريق من الإصابة.

ويخوض السولية فترة علاج وتأهيل بعد إصابته بجذع في كاحل القدم في مباراة الأهلي وأسوان الماضية ببطولة الدوري المصري الممتاز.