شكرا لقرائتكم خبر عن الأهلي_لا_يعرف_المستحيل.. مؤمن زكريا يحضر احتفالية تسليم درع الدورى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - يحضر مؤمن زكريا، نجم النادي الأهلى والكرة المصرية، احتفالية تسلُم الفريق الأحمر درع الدورى العام، والمقرر إقامتها مساء اليوم الخميس بحضور العديد من رموز الرياضة المصرية والصحافة والإعلام، ويقام الحفل تحت شعار "الأهلى لا يعرف المستحيل".

وتشهد الاحتفالية تكريم مؤمن زكريا صانع ألعاب الفريق، كما سيتم عرض فيلم تسجيلى عن بطولة الدورى بالموسم الماضى، والتى نجح فيها الفريق الأحمر فى الفوز بالدرع بعدما كان بعيداً للغاية قبل نقطة النهاية بأسابيع قليلة.

وتعد شركة بريزنتيشن جماهير النادي الأهلي بإقامة حفل كبير يليق بحجم الإنجاز الذى حققه الفريق الأحمر، بعد الفوز ببطولة الدوري العام عقب مجهود شاق، خاصة أن الفريق كان بعيد عن المنافسة حتى قبل انتهاء المسابقة بعددة أسابيع.

ويحضر مجلس إدارة النادى الأهلي الاحتفالية، وكذلك لاعبى الفريق الأحمر وأسرهم، بالإضافة للاعبى الأهلي المعارين والراحلين، والذين تواجدوا فى قائمة الفريق بالموسم الماضى.