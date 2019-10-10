شكرا لقرائتكم خبر عن ودية جنوب افريقيا تمنع لاعبى المنتخب الأوليمبى من احتفالية الأهلى بالدورى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - يغيب رمضان صبحى وصلاح محسن، لاعبا الأهلى، عن حضور احتفالية تسليم درع الدورى للنادى الأهلى التى ينظمها اتحاد الكرة مساء اليوم بأحد الفنادق الكبرى بالقاهرة، كما يغيب ناصر ماهر المعار من الأهلى لنادى سموحة، وأحمد حمدى لاعب الأهلى السابق الذى انتقل للجونة فى الانتقالات الصيفية الأخيرة.

ويرجع سبب الغياب لارتباط اللاعبيّن بمباراة ودية مع المنتخب الأوليمبي غداً أمام جنوب أفريقيا، ويرغب الجهاز الفنى للمنتخب بقيادة شوقى غريب فى فرض حالة من التركيز داخل المعسكر، لاسيما أن المعسكر الحالى هو الأخير للفراعنة قبل بطولة أمم افريقيا المؤهلة لأولمبياد طوكيو.

وأوقعت القرعة منتخب مصر الأولمبى فى المجموعة الأولى مع مالى وغانا والكاميرون، بينما ضمت المجموعة الثانية كل من نيجيريا وكوت ديفوار وزامبيا وجنوب أفريقيا.