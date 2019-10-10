سوبر كورة.. الزمالك يفاوض 3 أهلاوية للرد على صفقة كهربا

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - رفض مسئولو نادي الزمالك الوقوف صامتين أمام محاولات الأهلي للتعاقد مع محمود كهربا لاعب الفريق الأبيض والمحترف في صفوف ديسبورتيفو أفيس البرتغالي، لاسيما أنهم حملوا مسئولى القلعة الحمراء مسئولية تحريض اللاعب على الرحيل عن ميت عقبة والاحتراف الأوروبى لتكون محطة "ترانزيت" قبل العودة إلى المارد الأحمر في يناير المقبل أو نهاية الموسم الجارى.
ويبدو أن الأهلي حاول رد الصفعة التى تسبب فيها مسئولو الزمالك عقب التفاوض مع عبد الله السعيد من قبل، وهو ما تسبب فى منع اللاعب من الاستمرار فى القلعة الحمراء، ليأتي رد فعل الأهلي نحو كهربا، وهو ما يرفضه مسئولو الزمالك ويحاولون رد صفعة كهربا، لاسيما أن الفريق الأبيض لم يستفد من جهود عبد الله السعيد الذي يلعب حالياً في صفوف بيراميدز.
الزمالك بدأ مخطط إفساد محاولات الأهلي في التعاقد مع كهربا عن طريق فتح خط مفاوضات مع أكثر من لاعب في صفوف الفريق الأحمر، لرد الصفعة التي وجهها له الأهلي بالتعاقد مع كهربا، وإقناع اللاعب بالرحيل عن صفوف الفريق الأبيض، وهو ما ترك فراغا كبير فى التشكيلة الحمراء.
لمعرفة الـ3 لاعبين الذى يفاوضهم الزمالك من الأهلى اضغط هنا
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