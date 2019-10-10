شكرا لقرائتكم خبر عن شاهد لحظة فوز الأهلى بالدورى الـ41 قبل تسلم الدرع الليلة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - يتسلم النادي الأهلي درع الدوري العام عن الموسم الماضى فى احتفالية كبرى مساء اليوم الخميس بحضور لفيف من رموز الرياضة المصرية والصحافة والإعلام، تحت شعار "الأهلى لا يعرف المستحيل".

وفى 24 يوليو 2019 تُوج الأهلي بطلا لنسخة الدوري الممتاز لموسم 2018/2019 رسمياً ليُضيف اللقب رقم 41 فى تاريخه بعدما حقق الفوز على المقاولون العرب بثلاثية مقابل هدف ضمن لقاء مؤجل من الجولة الـ33 لمسابقة الدورى على استاد برج العرب بالإسكندرية ليرفع رصيده للنقطة 77 ليتوج بطلا للدورى الممتاز بشكل رسمى بفارق 5 نقاط عن الزمالك صاحب المركز الثانى.

وافتتح أهداف الأهلي على معلول فى الدقيقة 25 من أحداث المباراة، وسجل حسين الشحات الهدفين الثاني والثالث في الدقائق 64 و71.

واستفاد الأهلي من سقوط الزمالك متعادلا أمام الجونة بملعب الأخير 2-2 فى الجولة التى سبقت مواجهة الاهلى والمقاولون، ليتوج بالدوري رسميا بعد فوزه على ذئاب الجبل دون النظر لنتيجة مباراته أمام الزمالك التى انتهت بفوز الفارس الاحمر بهدف دون رد ايضاً سجله على معلول.

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وتشهد الاحتفالية تكريم مؤمن زكريا صانع العاب الفريق، الذى يعانى من وعكة صحية، كما سيتم عرض فيلم تسجيلي عن بطولة الدوري بالموسم الماضى، والتي نجح فيها الفريق الأحمر فى الفوز بالدرع بعدما كان بعيداً للغاية قبل نقطة النهاية بأسابيع قليلة.

ويحضر مجلس ادارة النادي الأهلي الاحتفالية وكذلك لاعبو الفريق الأحمر وأسرهم، بالإضافة للاعبى الأهلي المعارين والراحلين، والذين تواجدوا في قائمة الفريق بالموسم الماضي.