المقاصة يواجه إنبى وديا اليوم استعدادا للمصرى

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - يلتقى فريق مصر المقاصة مع إنبى باستاد بتروسبورت فى الرابعة عصر اليوم الخميس، فى إطار استعداداته لمواجهة المصرى البورسعيدى بالجولة الرابعة للدورى المقرر إقامتها الخميس المقبل .

ويسعى الجهاز الفنى للمقاصة لتجربة أكبر عدد من اللاعبين فى ظل سوء النتائج الذى يلازم الفريق بعد خسارته فى اللقاءين الماضيين أمام الزمالك والجونة بنتيجة واحدة بهدف مقابل لاشيء . ويمتلك فريق مصر المقاصة عددا كبيرا من نجوم الدورى، على رأسهم محمد إبراهيم وصلاح أمين وهانى سعيد وصلاح عاشور وخالد أوتشو وشيمس بيكلى ومودى وأحمد عادل عبدالمنعم وحسنى فتحى وريكو . ويحاول الجهاز الفنى للمقاصة إلى إيجاد توليفة جديدة يستطيع من خلالها تحقيق الفوز فى المباراة المقبلة أمام المصرى والتى تعد عنق الزجاجة بالنسبة للجهاز الفنى للفريق الفيومى واللاعبين.

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