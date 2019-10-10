شكرا لقرائتكم خبر عن بعثة اتحاد الإعاقات الذهنية تغادر إلى أستراليا للمشاركة فى بطولة العالم والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - غادرت بعثة الاتحاد المصرى للإعاقات الذهنية صباح اليوم متوجهة إلى مدينة بريسبين الأسترالية، للمشاركة فى بطولة العالم المقرر إقامتها فى الفترة من 12 إلى 17 أكتوبر الجارى.

ويرأس البعثة أشرف العجيلي نائب رئيس الاتحاد، وتضم 33 فردا هم عضوى مجلس إدارة الاتحاد، وأخصائى علاج طبيعي وإصابات رياضية، ومنتخبات السباحة وألعاب القوى والتنس الأرضى وتنس الطاولة.

ويضم منتخب السباحة أحمد عبد المجيد وشروق مدكور مدربين، واللاعبون "مريم طارق، لبني مصطفي، فاطمه الصاوي، محمود عبدالباري، محمد محمد عيد، مؤمن أحمد عبدالرحمن"، وفيما يخص منتخب ألعاب القوي فيضم إسلام قنديل، وأسماء خليفه مدربين، واللاعبون "نيرمين هاني، عمر علاء الدسوقي، أفنان صالح، علي عبدالله إبراهيم، ياسمين عبدالمنعم حامد، عبدالرحمن حسام" ، و على مستوى منتخب التنس الأرضي محمد عبدالستار مدير فنيا ، و اللاعبون "أحمد تامر جويلي، إبراهيم الخولي" وفى تنس الطاولة تامر خطاب و محمود عطية، مدربان ، و عواطف حسين مشرفة، واللاعبون "عبدالرحمن محمود بهجت، فاطمه عبدالفتاح، محمد محمود أحمد، أمل فؤاد، مروان عماد، نورهان عاطف" .

وكانت أمل مبدى عضو الاتحاد الدولي ورئيس الاتحاد المصرى قد غادرت القاهرة أمس الأول إلى أستراليا لحضور اجتماعات الاتحاد الدولي المقامة علي هامش البطولة.

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اللاعبون فى المطار



اللالاعبون فى المطار



بعثة الاعاقات الذهنية



منتخبات الاعاقات الذهنية 2