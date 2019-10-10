شكرا لقرائتكم خبر عن الزمالك أمام رد ستار فى ربع نهائى بطولة أفريقيا لليد والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - يواجه فريق رجال كرة اليد بنادى الزمالك نظيره رد ستار الإيفوارى، اليوم الخميس، فى ربع نهائى البطولة الأفريقية للأندية المقامة بالرأس الأخضر. ونجح الزمالك فى تحقيق العلامة الكاملة بالدور الأول بالفوز على كل من، ديسبورتيفو الرأس الأخضر، والنجم الكونغولى، وفاب الكاميرون ووداد سمارة المغربى. Advertisements وتضم قائمة الزمالك فى هذه البطولة كلا من: أحمد الأحمر- محمد رمضان (هتلر)- محمد علي- محمود خليل (فلفل)- هشام السبكي- كريم أيمن- أحمد مؤمن (دودو)- يحيي الدرع- علي هشام- مصطفي خليل- أكرم يسرى- محمد عبدالرحمن (بودى)- حازم ممدوح- حسن قداح- احمد حسام- محمد علاء (لوكا)- مصطفي دونجل- وسام نوار- هشام شديد. بينما حقق أيضا فريق سبورتنج العلامة الكاملة بالدور الأول بالفوز على كل من إنتر كلوب الأنجولى ورد ستار الإيفوارى وجى اس كى الكونغولي واتليتكو الرأس الأخضر. ويشارك سبورتنج فى هذه المنافسة بصفته بطل السوبر، بينما يشارك الزمالك بصفته بطل الدورى.

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