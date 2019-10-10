تثنافس ثلاثي أوروبي للتعاقد مع إيركسن

الخميس 10 أكتوبر 2019 اشارت صحيفة اس الاسبانية الى ان ثلاثة اندية ستنافس نادي ​ريال مدريد​ الاسباني على خدمات لاعب نادي ​توتنهام هوتسبيرز​ الدنماركي ​كريستيان ايركسن​.

واضافت الصحيفة ان اللاعب الدنماركي الذي يستعد للخروج من العاصمة الانكليزية لندن خلال ​فترة الانتقالات الشتوية​ القادمة، حيث سيكون ابرز منافسي نادي ريال مدريد على اللاعب الدنماركي نادي ​مانشستر يونايتد​ الذي يخوض موسم سيء جداً على المستوى المحلي وهو اذلي يحتل المركز ال 12 في ترتيب ​الدوري الانكليزي الممتاز​ بعد نهاية الجولة الثامنة، الى جانب ناديي ​بايرن ميونيخ الالماني​ و​يوفنتوس​ الايطالي.

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