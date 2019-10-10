بوفون يكشف اجباره بالقبول بدكة بدلاء يوفنتوس

الخميس 10 أكتوبر 2019

اعترف جيانلويجي بوفون، حارس مرمى يوفنتوس، بأنه ما كان ليقبل بدور الحارس الثاني سوى مع البيانكونيري.



وتحدث بوفون حول عودته إلى يوفنتوس بعد موسم واحد مع باريس سان جيرمان، رغم علمه بأنه لن يكون أساسيًا.

وقال بوفون في تصريحات لوسائل الإعلام عقب اختياره سفيرا للنوايا الحسنة بالأمم المتحدة: "بكل وضوح، رأيت الارتباك على بعض الناس في البداية لقبولي بهذا الدور الجديد، لكنني أدركت أن النادي الوحيد الذي يمكنني أن أقبل فيه بدور الرجل الثاني هو يوفنتوس، انتظرت وثبت صوابي".

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وأضاف: "أنا سعيد بعودتي إلى غرفة الملابس مع زملائي في الفريق، واحتضان المشجعين والمديرين لي مرة أخرى. لقد عرفت هذه المجموعة جيدا، سواء في الملعب أو خارجه، ولهذا السبب اتخذت قرار العودة".

وعن تفكير روبيرتو مانشيني، مدرب إيطاليا في منحه فرصة الظهور من جديد مع الأتزوري، قال: "أشكر مانشيني، كان دائمًا لطيفًا معي، إذا كان الاتحاد ومانشيني لديهما هذه الفكرة، فسأقبلها في اللحظة التي أقرر فيها إنهاء مسيرتي في اللعب".

وبسؤاله عن منافس يوفنتوس هذا الموسم، أجاب: "الإنتر بلا شك هو أكبر منافسينا على اللقب، أعرف كونتي، وطريقته في تدريس كرة القدم، في نقل إيمانه للاعبين، أعرف أيضًا بيبي ماروتا المدير الرياضي، والعديد من اللاعبين".