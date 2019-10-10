محادثات تُقرب ماندزوكيتش من مانشستر يونايتد

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الخميس 10 أكتوبر 2019
ذكر موقع "توتوسبورت" الايطالي ان نادي مانشستر يونايتد أبرم اتفاقاً شفهياً مع مهاجم يوفنتوس، ماريو ماندزوكيتش، بشأن صفقة في كانون الثاني.
وكان النجم الكرواتي قريبًا من يونايتد في الصيف الماضي قبل ان يبقى في تورينو.
ويقال إن اللاعب الكرواتي الدولي البالغ من العمر 33 عامًا رفض صفقة بقيمة 7 ملايين جنيه إسترليني سنويًا مع نادي الريان القطري بسبب رغبته في البقاء في أوروبا.
وأضاف "توتوسبورت" ان معسكر ماندزوكيتش لديه اتفاق مع يونايتد، الذي سينضم اليه في الأول من كانون الثاني.
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