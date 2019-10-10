شكرا لقرائتكم الزمالك يواجه رد ستار فى ربع نهائى بطولة أفريقيا لليد... ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل
جدة - عمرو شويل يلتقى فريق رجال كرة اليد بنادى الزمالك اليوم الخميس، نظيره رد ستار الإيفواري فى إطار ربع نهائى البطولة الإفريقية للأندية المقامة فى الرأس الأخضر .
ونجح الزمالك فى تحقيق العلامة الكاملة بالدور الأول بالفوز على كل من، ديسبورتيفو الرأس الأخضر والنجم الكونغولي وفاب الكاميرون و وداد سمارة المغربى.
وجاءت قائمة لاعبى الزمالك فى هذه البطولة كلا من: أحمد الأحمر- محمد رمضان (هتلر)- محمد علي- محمود خليل (فلفل)- هشام السبكي- كريم أيمن- أحمد مؤمن (دودو)- يحيي الدرع- علي هشام- مصطفي خليل- أكرم يسرى- محمد عبدالرحمن (بودى)- حازم ممدوح- حسن قداح- احمد حسام- محمد علاء (لوكا)- مصطفي دونجل- وسام نوار- هشام شديد.
بينما حقق أيضا فريق سبورتنج العلامة الكاملة بالدور الأول بالفوز على كل من إنتر كلوب الإنجولى ورد ستار الإيفواري وجى اس كى الكونغولي واتليتكو الرأس الأخضر.
يشارك سبورتنج فى هذه المنافسة بصفته بطل السوبر، بينما يشارك الزمالك بصفته بطل الدورى .
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