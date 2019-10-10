رينيه فايلر يتابع حالة عمرو السولية ومدى جاهزيته لمباراة القمة...

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جدة - عمرو شويل يواصل السويسرى رينيه فايلر المدير الفنى للأهلى، متابعة حالة عمرو السولية لاعب وسط الفريق المصاب بشكل يومى مع خالد محمود طبيب الفريق، لبحث إمكانية لحاقة بمباراة القمة أمام الزمالك، المقرر إقامتها يوم 19 أكتوبر الجارى، والتى تأتى ضمن مباريات الجولة الرابعة لبطولة الدورى العام.
وطمأن الجهاز الطبى السويسرى فايلر على حالة عمرو السولية، إلا أن فايلر لا يرغب فى المجازفة باللاعب لذلك بدأ مبكراً فى تحضير البديل المناسب، وهو ما سيرتبط بطريقة لعب الفريق، فى حالة ميل المدرب السويسرى للطريقة الدفاعية سيتم الدفع بحسام عاشور بجوار حمدى فتحى، فى الوقت الذى ستكون المفاضلة بين الثنائى محمد محمود والمالى اليو يانج حال رغبة فايلر فى البدء بخطة هجومية.
وحصل فايلر وجهازه المعاون على تسجيلات لمباريات الزمالك الثلاثة الأولى فى الدوري، والتى لعبها الأبيض بعد مباراة السوبر لوضع الخطة المناسبة قبل المواجهة المرتقبة والتى سيكون لها دور كبير فى تأكيد الأهلى لصدارته لبطولة الدورى العام.
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