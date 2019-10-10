شكرا لقرائتكم اليوم تقام مباريات الدورة المجمعة الثانية لدورى كرة السلة رجال... ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل تقام اليوم منافسات الجولة الثانية من مباريات الدورة المجمعة الثانية لدورى كرة السلة رجال، حيث يلتقى الزمالك مع طنطا والتأمين مع الطيران، فى المجموعة الأولى، وتقام المباريات بصالة طنطا.

كما يلتقى سموحة مع أكتوبر و الجزيرة مع الاتصالات بالمجموعة الثانية وتقام المباريات بصالة نادى صيد أكتوبر.

أما طلائع الجيش فيواجه الشمس، والاتحاد مع الأولمبى بصالة سموحة فى المجموعة الثالثة، وعلى مستوى المجموعة الرابعة يلتقى سبورتنج مع هيئة القناة، والأهلى مع أصحاب الجياد بصالة الشباب والرياضة بأكتوبر.

يذكر أن الدورة المجمعة الثانية على مستوى السيدات قد انتهت فعالياتها أمس، على أن يحدد اتحاد كرة السلة، موعد الأدوار النهائية للبطولة.