شكرا لقرائتكم الوكالة الدولية لمكافحة المنشطات تغلق معمل أثينا بسبب الأخطاء... ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل
جدة - عمرو شويل
يذكر أن هذا المعمل كان يتم خلالها تحليل عينات دورة الألعاب الأولمبية بأثينا 2004 .
من ناحية أخرى وضعت الوكالة الدولية ثقتها فى الوكالة المصرية، حيث تدخل فى اختبار المعامل على مستوى العالم .
كانت النادو قد أرسلت خطابات إلى الاتحادات الرياضية المصرية، لتحذيرهم من المكملات الغذائية، وخطورتها على الرياضيين، خاصة أن 66% من المكملات تحتوى على الهرمون الذكرى.
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