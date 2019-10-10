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الوكالة الدولية لمكافحة المنشطات تغلق معمل أثينا بسبب الأخطاء...

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جدة - عمرو شويل  

أكد مصدر بالنادو أن المعمل تم إغلاقه بعد وجود خطأ فى الإجراءات الداخلية لسحب العينات ، و مع منحهم فرصة 6 أشهر لتصحيح الأوضاع ، و حالة استمرار الأخطاء يتم إغلاقه مرة أخرى 6 أشهر.

 

يذكر أن هذا المعمل كان يتم خلالها تحليل عينات دورة الألعاب الأولمبية بأثينا 2004 .

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من ناحية أخرى وضعت الوكالة الدولية ثقتها فى الوكالة المصرية، حيث تدخل فى اختبار المعامل على مستوى العالم .

 

كانت النادو قد أرسلت خطابات إلى الاتحادات المصرية، لتحذيرهم من المكملات الغذائية، وخطورتها على الرياضيين، خاصة أن 66% من المكملات تحتوى على الهرمون الذكرى.

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