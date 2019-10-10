شكرا لقرائتكم طارق حامد يعتذر لـ حسنى فتحى هاتفيا بعد مشادة مباراة المقاصة... ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل قام طارق حامد مدافع وسط الزمالك بالاتصال هاتفيا بحسنى فتحى قائد المقاصة واعتذر له عما بدر منه تجاهه خلال لقاء الفريقين بالملعب مؤكدا له إنها نرفزة ملعب وأنه يعامله مثل اخيه وهو ما تفهمه لاعب المقاصة وتقبل اعتذار لاعب الزمالك .

كان الثنائي قد حدثت بينهما مشادة عقب لقاء الزمالك والمقاصة فى الجولة الثانية عقب المباراة مباشرة الأمر الذى دفع محمد عادل حكم المباراة إلى اشهار الكارت الأصفر فى وجه حسنى فتحى والأحمر فى وجه طارق حامد والذى غاب على اثره عن لقاء فريقه أمام اف سى مصر فى الجولة الثالثة للدورى .

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على صعيد مختلف يعود الاوغندى خالد اوتشو إلى تدريبات الفريق الجماعية اليوم بعد تعافيه من الكدمة التى ألمت به ومنعته من المشاركة مع الفريق خلال اليومين الماضيين بعد إصابته فى لقاء الجونة .

ويستعد مصر المقاصة لمواجهة المصرى البورسعيدى يوم الخميس الموافق 17 أكتوبر فى الجولة الرابعة للدورى.