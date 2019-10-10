شكرا لقرائتكم طارق حامد يعتذر لـ حسنى فتحى هاتفيا بعد مشادة مباراة المقاصة... ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل
على صعيد مختلف يعود الاوغندى خالد اوتشو إلى تدريبات الفريق الجماعية اليوم بعد تعافيه من الكدمة التى ألمت به ومنعته من المشاركة مع الفريق خلال اليومين الماضيين بعد إصابته فى لقاء الجونة .
ويستعد مصر المقاصة لمواجهة المصرى البورسعيدى يوم الخميس الموافق 17 أكتوبر فى الجولة الرابعة للدورى.
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