شكرا لقرائتكم وديا المنتخب الأولمبى وجنوب أفريقيا تقترب من الإسماعيلية بدلا من القاهرة... ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل تقترب مباراة المنتخب الأولمبى الودية أمام جنوب افريقيا من النقل الى ستاد الإسماعيلية بدلا من ستاد القاهرة كما كان مقررا المقرر لها مساء غد الجمعة، لتقام على ستاد

وتلقى اتحاد الكرة خلال الساعات الماضية رفضا من الجهات الأمنية على إقامة المباراة باستاد القاهرة، ليتم نقلها إلى الإسماعيلية.

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وبدأ المنتخب الأولمبى معسكره يوم الإثنين الماضى بالقاهرة، وتدرب على ستاد بتروسبورت خلال الأيام الماضية استعدادا لوديتىّ جنوب افريقيا يومىّ 11 و13 أكتوبر الجارى ضمن برنامج الاعداد لبطولة أمم افريقيا المؤهلة لأولمبياد طوكيو 2020.

واختار شوقى غريب 28 لاعبا للمباراتين هم فى حراسة المرمى: عمر رضوان، عمر صلاح، محمد صبحي، مصطفي شوبير.. والدفاع: أسامه جلال، محمود مرعي، محمود الجزار، أحمد رمضان «بيكهام»، محمد عبد السلام، محمد صادق، أحمد أبوالفتوح، أحمد أيمن، كريم العراقي.. وخط الوسط: أكرم توفيق، غنام محمد، عمار حمدي، ناصر ماهر،أحمد حمدي، فوزي الحناوي، رمضان صبحي، طاهر محمد طاهر، إمام عاشور، عبد الرحمن مجدي، وجيه عبدالحكيم.. والهجوم: مصطفي محمد، صلاح محسن، أحمد ياسر ريان، ناصر منسى.