شكرا لقرائتكم الزمالك يحدد برنامج تأهيل لـ شيكابالا ومصطفى فتحى قبل لقاء الاهلى المقبل... ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل حدد الجهاز الفنى للزمالك بقيادة الصربى ميتشو، برنامج تأهيل خاص لمحمود عبد الرزاق شيكابالا ومصطفى فتحى من أجل تجهيزهم للمباراة المقبلة، أمام الأهلى والمقررلها يوم 19 من الشهر الجارى، فى إطار منافسات الجولة الرابعة من عمر مسابقة الدورى الممتاز.

ويعانى الفهد الأسمر من الإصابة فى العضلة الضامة تعرض لها خلال مواجهة مصر المقاصة فى الجولة الثانية من عمر مسابقة الدورى كما يخوض مصطفى فتحى التأهيل بعد فترة غياب طويلة بسبب إصابة الركبة ويغيب عن تدريبات الزمالك الجماعية اللاعبين الدوليين وهم خماسي المنتخب الأول محمد عواد ومحمود علاء وعبد الله جمعة وطارق حامد وعمر السعيد ورباعي المنتخب الأولمبي محمد صبحي ومحمد عبد السلام وإمام عاشور ومصطفى محمد والثنائي التونسي حمدي النقاز وفرجاني ساسي.