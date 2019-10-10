شكرا لقرائتكم اختبار طبى للاعب الإسماعيلى الأحد المقبل... ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل يجرى إبراهيم أبو اليزيد مدافع الإسماعيلى، اختبارا طبيا يوم الأحد المقبل، لتحديد موقفه من المشاركة بالتدريبات الجماعية بصفوف الفريق.

وأكد الدكتور أيمن عوض الله عضو الجهاز الطبى للفريق، أن اللاعب بدأ يتعافى من الإصابة التى تعرض لها والمتمثلة فى تمزق بالعضلة الخلفية، والذى غاب على إثرها غاب عن مباراة دجلة الأخيرة، والتى انتهت بفوز الفريق بهدف نظيف.

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ويختتم اليوم الخميس، فريق الإسماعيلى بقيادة الصربى ميودراج استعداداته لمواجهة المنصورة ودياً والمقرر لها الرابعة والنصف عصر غد الجمعة على ستاد الاسماعيلية استعداداً لمواجهة طنطا .

وكان الإسماعيلى قد فاز على الجونة بهدف دون رد ثم سقط أمام المصرى البورسعيدى بثلاثة أهداف مقابل هدف قبل أن يعود ويفوز على وادى دجلة بمسابقة الدورى هدف الإسماعيلى جاء بأقدام الناميبى بنسون شيلونجو فى الدقيقة سبعين بعد صناعة مميزة من الوافد الجديد محمد حمدى زكى واللذان شاركا من مقاعد البدلاء.

وأسفرت قرعة دور الـ16 فى بطولة كأس محمد السادس للأندية "البطولة العربية"، عن وقوع الإسماعيلى فى مواجهة الجزيرة الإماراتى، على أن تقام مباراة الذهاب فى استاد الإسماعيلية والعودة بملعب محمد بن زايد بدولة الإمارات الشقيقة.