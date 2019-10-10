شكرا لقرائتكم ودية جنوب أفريقيا تمنع رباعى الأهلى من حفل تسلم الدرع... ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل فى مفاجأة كبرى، يغيب رمضان صبحى وصلاح محسن لاعبا الأهلى، عن احتفالية تسليم درع الدورى للنادى الأهلى، التى يقيمها اتحاد الكرة مساء اليوم بأحد الفنادق الكبرى بالقاهرة، كما يغيب ناصر ماهر المعار من الأهلى لنادى سموحة، وأحمد حمدى لاعب الأهلى السابق الذى انتقل للجونة فى الانتقالات الصيفية الأخيرة.

ويغيب اللاعبين بسبب ارتباطهم بمباراة ودية مع المنتخب الأولمبى غدا أمام جنوب افريقيا، ويرغب الجهاز الفنى للمنتخب بقيادة شوقى غريب فى فرض حالة من التركيز داخل المعسكر لاسيما وأن المعسكر الحالى هو الأخير للفراعنة قبل بطولة أمم افريقيا المؤهلة لأولمبياد طوكيو.

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وأوقعت القرعة منتخب مصر الأولمبى فى المجموعة الأولى مع مالى وغانا والكاميرون، بينما ضمت المجموعة الثانية كل من نيجيريا وكوت ديفوار وزامبيا وجنوب افريقيا.