منتخب اليمن يواجه أوزبكستان اليوم

جدة - بواسطة احمد عبدالرحمن - الخليج 365 – متابعات

يخوض منتخب اليمن عصر اليوم، المباراة المرتقبة أمام مستضيفه منتخب اوزبكستان على استاد باختاكور المركزي في طشقند، ضمن مباريات الجولة الثالثة من التصفيات المزدوجة المؤهلة الى نهائيات كأس العالم (قطر2022) وكأس آسيا (الصين2023).

ويدخل المنتخب اليمني المباراة بحثاً عن الفوز في المباراة التي قد يهدي المنتخب صدارة المجموعة في حالة تغلب السعودية على سنغافورة.

وخلال المؤتمر الصحفي أكد مدرب منتخب اليمن سامي نعاش ان المباراة هامة لكلا المنتخبين، وأن نقاطها ستمنح المنتخب الفائز جرعة معنوية كبيرة في سباق التصفيات، مشيراً الى أن المنتخب يسعى لتقديم مستوى أفضل مما قدمه في المباراتين الماضيتين امام منتخبي سنغافورة والسعودية.

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وعن رده لسؤال أحد الصحفيين بان المنتخب الأوزبكي تراجع ولم يقدم المطلوب منه في مباراة فلسطين، أجاب النعاش قائلاً: منتخب أوزباكستان من أفضل منتخبات القارة ورغم ما يمر به يظل منتخب كبير ورقم صعب، والآن لديه مدرب جديد وهذا يؤكد العمل الجاد بحثاً عن المعالجة والعودة إلى المسار الصحيح في التصفيات عبر بوابة منتخبنا، مع ذلك وضعنا كل الاحتمالات وكيف امكانية تغير أسلوب اللعب مع المدرب الجديد وطريقة لعبنا قد تتغير وفقاً لمجريات المباراة.

من جانبه، تحدث قائد المنتخب سالم عوض باختصار موضحاً لوسائل الإعلام الأوزبكية أن الدوري متوقف في اليمن منذ خمس سنوات وهذا يؤثر على مستوى اللاعب وتطويره، مشيراً الى أن النعاش استطاع ان يوجد توليفة متناغمة تضم عناصر الخبرة ممزوجة بحماس اللاعبين الشباب، مؤكداً أن اللاعبين عازمين على تقديم مباراة قوية والظهور بمستوى مشرف بحثاً عن تحقيق نتيجة إيجابية.