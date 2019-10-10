شكرا لقرائتكم خبر عن الوادا تغلق معمل أثينا للمنشطات والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قررت الوكالة الدولية لمكافحة المنشطات "وادا" غلق معمل أثينا للمنشطات، بعد الأخطاء التى شهدتها بعض الإجراءات الداخلية. وأكد مصدر بالوكالة المصرية للمنشطات "نادو" أن المعمل تم إغلاقه بعد وجود خطأ فى الإجراءات الداخلية لسحب العينات، ومنحهم فرصة 6 أشهر لتصحيح الأوضاع، وحال استمرار الأخطاء يتم إغلاقه مرة أخرى 6 أشهر. Advertisements يذكر أن هذا المعمل كان يتم خلاله تحليل عينات دورة الألعاب الأولمبية بأثينا 2004. من ناحية أخرى وضعت الوكالة الدولية ثقتها فى الوكالة المصرية، حيث تدخل فى اختبار المعامل على مستوى العالم. كانت النادو قد أرسلت خطابات إلى الاتحادات الرياضية المصرية ، لتحذيرهم من المكملات الغذائية ، و خطورتها على الرياضين ، خاصة وأن 66% من المكملات تحتوى على الهرمون الذكرى

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