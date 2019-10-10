شكرا لقرائتكم خبر عن منافسة فنية بين ثلاثي وسط الأهلى قبل مواجهة الزمالك فى الدوري والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - يُتابع السويسري رينيه فايلر، المدير الفنى للأهلى، حالة عمرو السولية لاعب وسط الفريق المصاب بشكل يومى مع خالد محمود طبيب الفريق، لبحث إمكانية لحاقه بمباراة القمة أمام الزمالك المقرر إقامتها يوم 19 أكتوبر الجارى، ضمن مباريات الجولة الرابعة لبطولة الدورى العام.

وحصل فايلر على تطمينات بشأن حالة عمرو السولية من الجهاز الطبي، إلا أن فايلر لا يرغب فى المجازفة باللاعب، لذا بدأ مبكراً فى تحضير البديل المناسب، وهو ما سيرتبط بطريقة لعب الفريق فى حال ميل المدرب السويسري للطريقة الدفاعية سيتم الدفع بحسام عاشور بجوار حمدى فتحى، فى الوقت الذى ستكون المفاضلة بين الثنائي محمد محمود والمالي أليو يانج حال رغبة فايلر فى البدء بخطة هجومية.

وحصل فايلر وجهازه المعاون على تسجيلات لمباريات الزمالك الثلاثة الأولى فى الدورى، والتى لعبها الأبيض بعد مباراة السوبر لوضع الخطة المناسبة قبل المواجهة المرتقبة والتى سيكون لها دور كبير فى تأكيد الأهلى لصدارته لبطولة الدورى العام.