شكرا لقرائتكم خبر عن محمود كهربا حديث الصباح والمساء بعد أنباء الانتقال للأهلى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أصبح محمود عبد المنعم كهربا لاعب الزمالك السابق، وأفيس البرتغالى الحالى، حديث الصباح والمساء داخل الساحة الرياضية، بعد أنباء اقترابه من الأهلى، بعد الاتفاق على مدة التعاقد مع الفريق الأحمر.

جمهور الأهلى ينتظر كهربا

وتنتظر جماهير الأهلى ظهور محمود كهربا فى مقر النادى، وارتداء القميص الأحمر، بعد إعلان اللاعب من قبل أن جمهور الأهلى هو "عضلاته" ومصدر قوته فيما يدور بشأن أزمته مع الفريق الأبيض.

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غضب فى الزمالك من انتقال محمود كهربا للأهلى

فى المقابل أثارت أنباء انتقال كهربا للأهلى غضب جمهور الزمالك، وترقبهم للموقف، خاصة أن اللاعب كان ورقة رابحة فى المباريات، وكانوا يعولون عليه آمالا خلال المباريات التى شارك بها مع الفريق، وسط طموح بعودته مرة أخرى إلى ميت عقبة.

الأهلى ينهى الاتفاق مع محمود كهربا

وأنهى مسئولو النادى الأهلى جميع الاتفاقات مع محمود عبد المنعم "كهربا" لاعب نادى أفيس البرتغالى خلال زيارة اللاعب الأخيرة للقاهرة، التى شهدت الاتفاق على جميع الأمور المتعلقة بالصفقة التى بات إعلانها مسألة وقت ليس أكثر، مع تكليف الشئون القانونية بالنادى، كما استعان بخبير لوائح دولى للتأكد من قانونية وقوة موقف النادى فى هذه الصفقة، خاصة أن نادى الزمالك هدد بتصعيد الموقف حال انتقال اللاعب للفريق الأحمر لذا يتطلع مسئولو الأخير لتأمين موقفهم فى هذه الصفقة.



كهربا بقميص الاهلى

محمود كهربا ينشر صورته بقميص الأهلى

من جانبه نشر محمود كهربا لاعب أفيس البرتغالى، صورة على صفحته الرسمية بموقع التواصل الاجتماعى "فيس" مرتديا قميصا أحمر، تزامنا مع الأنباء التى ترددت مؤخرا حول توقيع اللاعب للنادى الأحمر، ووضع كهربا فوق الصورة علامة "قلب" فى إشارة إلى حبه للون الأحمر فى إشارة قميص النادى الأهلى.

فى المقابل أبدى خالد الغندور لاعب الزمالك السابق سعادته بأنباء انتقال كهربا للأهلى، مشيرا إلى أنه سيفتعل الأزمات مثل صالح جمعة.