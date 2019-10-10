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"أد الكف ويرقص 100 و1000".. أشهر 10 نجوم بصفحة "القصيرين" بالكرة المصرية

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - لم تعق قصر القامة العديد من نجوم الكرة عن إظهار مهاراتهم الفردية وأن يصبحوا نجومًا للكرة المصرية، وتصبح قامتهم القصيرة ميزة فى بعض الأحيان وليست عيبًا، حيث تألق عدة لاعبين معروفين بقصر القامة فى الملاعب المصرية وصاروا نجوما كبار.

قصر القامة يساعد اللاعب على المرونة الحركية وسرعة الانطلاق والانسيابية فى المراوغة والاختراق، خاصة فى المساحات الضيقة، إلا أن من أهم عيوبه هو ضعف تكوينه الجسمانى، وهو ما يعرضه لمشاكل خلال الالتحامات البدنية، وهناك مجموعة من اللاعبين قصيرى القامة نستعرضهم فى السطور التالية:

وليد صلاح الدين

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أمير الموهوبين وصانع ألعاب فريق النادي الأهلي السابق، منحته قصر قامته الدهاء وصنع اللعب بمهارة كبيرة، حيث قدم الأسطورة محمود الخطيب قميصه للاعب الموهوب أثناء  مهرجان اعتزاله، فى إشارة إلى قدرته فى خلافته بالملاعب، وهو ما تحقق بالفعل بعدما صنع إنجازات وبطولات عديدة مع القلعة الحمراء.

محمد بركات

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محمد بركات مدير منتخب مصر واحد من أمهر اللاعبين فى تاريخ الكرة المصرية بفضل مهاراته الخارقة، حيث كان يجيد اللعب فى عدة مراكز ويمتاز بالسرعة والمراوغة والتمرير والقدرة على التسجيل وإزعاج المنافسين.

خالد الغندور

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لم تمنع قصر القامة خالد الغندور من الانطلاقات القوية داخل الملعب بل كان أحد نجوم الزمالك فى التسعينيات، وكان نجم الجبهة اليسرى وصاحب الانطلاقات من تلك الجبهة، بخلاف تسديداته المتقنة بعيدة المدى.

أيمن حفنى

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لا يختلف أحد على الموهبة التى يملكها أيمن حفنى أحد أبرز نجوم الجيل الحالى، على الرغم من قصر قامته، كونه قادرا على المراوغة بسهولة وصناعة الأهداف لزملائه والتسديد أيضًا.

وليد سليمان

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يصنف وليد سليمان من اللاعبين قصار القامة فى الدورى المصرى، إلا أن قصر قامته لم يمنعه من التألق والإبداع مع الفريق الأحمر ومساهمته في تحقيق الألقاب المحلية والقارية وتسجيل الأهداف الأكروباتية بعيدة المدى والتى يتميز بها عن الكثير من اللاعبين.

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أحمد فكرى الصغير

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أحمد فكرى الصغير أو "ويا" نجم الإسماعيلى السابق من اللاعبين أصحاب المهارات، رغم قصر قامته، وكان من اللاعبين المشاكسين والذين تسببوا فى إزعاج المدافعين خلال مسيرته بقميص الدراويش قبل اعتزاله اللعب.

أحمد شديد قناوي

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الظهير الأيسر السابق للأهلي والحالى للإنتاج الحربى يصول ويجول فى الجبهة اليسرى، وكان حلاً فى كثير من الأوقات للأجهزة الفنية التي تناوبت على تدريب الأهلى، حيث تميز بالقدرة على الاختراق، وساعده قصر قامته في الإفلات من مدافعي المنافسين بسهولة ويسر.

مصطفى فتحي

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أحد مفاتيح اللعب المهمة في صفوف الفارس الأبيض، يشغل مركزي الجناح سواء الأيمن أو الأيسر ويتسم بمهارة فائقة وسجل مع الزمالك العديد من الأهداف العالمية منها هدفه الشهير في مرمى وادي دجلة الذي راوغ فيه عصام الحضري وكذلك هدفه في مرمى اتحاد الشرطة .

حسين ياسر

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اللاعب المصري الأصل القطرى الجنسية الذي لعب في صفوف الأهلي والزمالك، رغم قصر قامته شهد الجميع بمهاراته كما يمتلك عامل السرعة، وبلغ أوج تألقه مع الأبيض موسم 2010/2011 حيث كان مصدر خطورة كبيرة على مرمى المنافسين مع محمود عبدالرازق شيكابالا في ذلك التوقيت.

سيد معوض

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نجم الأهلي الأسبق ومدرب منتخب مصر الحالى، والذي كان يلعب فى مركز الظهير الأيسر وظل مفتاح لعب الأهلي والمنتخب الوطني لسنوات ليست بالقليلة، وساهم في حصد الفريق الأحمر لألقاب عديدة بعرضياته المتقنة وثنائياته الرائعة خاصة مع محمد بركات، علاوة على مشاركته مع المنتخب بصورة رائعة في أمم أفريقيا 2008 و2010 وكأس القارات 2009.

 

 

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كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على اليوم السابع وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.

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