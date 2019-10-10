سوبر كورة.. محمد بركات وزير السعادة فى المنتخب الوطنى

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - محمد بركات أو ملك الحركات صاحب الظل الخفيف والدعابة الدائمة، من المقرر أن يكون وزيرا للسعادة بدرجة مدرب فى المنتخب الوطنى الأول فى جهاز حسام البدرى، ليصبح بمثابة المدرب الضاحك الذى يعتمد على الهزار والمزاح بشكل مستمر مع اللاعبين ليضفى جوا من الفرح، ويكسر كل الحواجز ويخفف من الضغوط النفسية التي تقع على عاتق نجوم المنتخب.
بركات بدوره أعلن بكل صراحة عن توفير سبل الراحة والسعادة والترفيه والتسلية لمعسكر المنتخب الوطنى الأول، ما يجعل اللاعبين فى حالة فرحة دائمة، ويضفى جوا من البهجة على التدريبات والمباريات الودية وكذلك الرسمية، غير أن جدية وحزم حسام البدرى فى المران والمواجهات الرسمية وغير الرسمية على حد سواء سيكون بمثابة طوق النجاة لضمان أداء متميز للاعبين فى وقت تتوفر فيه أجواء نفسية مريحة بعيدا عن الضغوط.
وأدخل النجم الزئبقى بعض الأشياء التى توفر سبل الراحة والسعادة والترفيه والتسلية لمعسكر المنتخب، لمعرفتها اضغط هنا
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