شكرا لقرائتكم خبر عن طارق حامد يعتذر لقائد المقاصة هاتفياً.. اعرف السبب والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أجرى طارق حامد، مدافع وسط الزمالك، اتصالا هاتفيا بحسنى فتحى قائد المقاصة واعتذر له عما بدر منه تجاهه خلال لقاء الفريقين بالملعب، مؤكدا أنها "نرفزة" ملعب وأنه يعامله مثل أخيه، وهو ما تفهمه لاعب المقاصة وتقبل اعتذار لاعب الزمالك .

وحدثت مشادة بين الثنائى عقب لقاء الزمالك والمقاصة فى الجولة الثانية عقب المباراة مباشرة، الأمر الذى دفع محمد عادل حكم المباراة لإشهار الكارت الأصفر فى وجه حسنى فتحى والأحمر فى وجه طارق حامد، والذى غاب على إثره عن لقاء فريقه أمام إف سى مصر بالجولة الثالثة للدورى .

على صعيد مختلف يعود الأوغندى خالد أوتشو إلى تدريبات الفريق الجماعية اليوم بعد تعافيه من الكدمة التى منعته من المشاركة مع الفريق خلال اليومين الماضيين بعد إصابته فى لقاء الجونة .

ويستعد مصر المقاصة لمواجهة المصرى البورسعيدى الخميس المقبل 17 أكتوبر بالجولة الرابعة للدورى.