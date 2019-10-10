شكرا لقرائتكم خبر عن الزمالك مع طنطا والأهلى أمام الجياد فى دورى كرة السلة "رجال" والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تقام اليوم منافسات الجولة الثانية من مباريات الدورة المجمعة الثانية لدورى كرة السلة رجال، ويلتقى الزمالك مع طنطا والتأمين مع الطيران فى المجموعة الأولى، وتقام المباريات بصالة طنطا.

كما يلتقى سموحة مع أكتوبر والجزيرة مع الاتصالات بالمجموعة الثانية، وتقام المباريات بصالة نادى صيد أكتوبر.

أما طلائع الجيش فيواجه الشمس، والاتحاد مع الأولمبى بصالة سموحة فى المجموعة الثالثة، وعلى مستوى المجموعة الرابعة يلتقى سبورتنج مع هيئة القناة، والأهلى مع أصحاب الجياد بصالة الشباب والرياضة بأكتوبر.

يذكر أن الدورة المجمعة الثانية على مستوى السيدات انتهت فعالياتها أمس على أن يحدد اتحاد كرة السلة موعد الأدوار النهائية للبطولة.